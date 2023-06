«Non è sorprendente, noi donne ci eravamo già arrivate. #losapevamotutte». «Cari maschi, non siamo antipatiche, non ce la tiriamo, abbiamo solo paura, ora lo capite? #losapevamotutte». A poche ore dalla confessione del fidanzato di Giulia Tramontano, sul web esplode l'indginazione e balza in tendenza su Twitter l'hashtag #losapevamotutte. Decine di commenti, moltissimi di donne, ma anche di tanti uomini, che esprimono il dolore e la costernazione esorcizzando lo choc della confessione di Alessandro Impagnatiello. Tutti con quell'hashtag eloquente. «Non è normale che sia normale avere paura di uscire la notte», scrive un'utente. «47 donne in 5 mesi», le fa eco un'altra. Molti i commenti anche di personaggi della cultura e della politica. «Lo sapevamo già», posta la scrittrice Valeria Parrella. «Leggiamo notizie di terribili femminicidi, spesso all'interno di una relazione sentimentale. C'è un vulnus culturale enorme da colmare in noi uomini, rispetto, consapevolezza, supporto ai centri antiviolenza. Sul tema la Rai può e deve far di più, in prima linea» scandisce Riccardo Laganà, membro del consiglio di amministrazione della Rai.