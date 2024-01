NAPOLI. Termini scaduti e il boss del clan Mallardo passa in un colpo solo dal 41-bis alla totale libertà. L’anno comincia con una notizia a dir poco inattesa per Patrizio Picardi “’o nasone”, elemento di spicco dell’Alleanza di Secondigliano attualmente sotto processo per estorsione, che ieri mattina ha lasciato il carcere di Parma per decorrenza dei termini di custodia cautelare.