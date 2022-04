NAPOLI. Dopo Roma i Moccia volevano espandersi anche in Puglia, in particolare nelle province di Bari e Lecce. L’inchiesta culminata nel blitz dell’altra notte lo conferma coinvolgendo due esponenti politici e un faccendiere legato secondo gli inquirenti al clan Parisi del capoluogo di regione pugliese. Come grimaldello il gruppo malavitoso originario di Afragola, sempre più forte in campo imprenditoriale, avrebbe utilizzato una società di raccolta di olii esausti.