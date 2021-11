Schianto mortale a Gragnano dove un 47enne di Castellammare di Stabia, Salvatore Cardone, ha perso la vita in seguito a un incidente in moto. Il centauro, secondo una prima ricostruzione, avrebbe perso il controllo della sua moto mentre stava percorrendo via Marianna Spagnuolo, battendo la testa sull’asfalto. Nonostante indossasse il casco, i soccorsi sono stati inutili. Nessun altro veicolo è stato coinvolto nell'impatto.