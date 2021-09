NAPOLI. I carabinieri hanno eseguito il fermo disposto dalla Procura della Repubblica di Napoli nei confronti di Gaetano Scutellaro (nella foto), il tabaccaio del quartiere Stella che giovedì scorso aveva letteralmente strappato dalle mani di un suo dipendente il gratta e vinci da 500mila euro appena validato. Con quello in tasca si era dileguato in sella a uno scooter rispuntando solo ieri all'aeroporto di Fiumicino, pronto a salire su un aereo diretto a Tenerife, in Spagna. Ai poliziotti di frontiera, che lo hanno incastrato grazie all'alert sulla sua identità, ha detto di voler sporgere denuncia nei confronti della stessa cliente, una 70enne, che, a suo dire, lo aveva accusato falsamente di avergli sottratto un tagliando vincente. Riconosciuto dagli agenti, è stato perquisito e denunciato per furto pluriaggravato e tentata estorsione ai danni della donna, legittima proprietaria del biglietto vincente. Gli accertamenti effettuati nelle ore successive al fermo, hanno permesso di appurare che l'uomo, dopo essersi reso irreperibile in seguito alla sottrazione del tagliando vincente, si era rifugiato a Latina dove ha depositato il biglietto vincente in un noto istituto di credito, aprendo un conto corrente bancario a suo nome, al fine di depositarvi il gratta e vinci da 500mila euro, ora sequestrato, e poterlo incassare successivamente, quando si fossero calmate le acque. A confermare la ricostruzione lo stesso istituto bancario, informato dell'indagine in corso e diffidato a bloccare l'operatività del conto nell'attesa dell'emissione del provvedimento di sequestro.