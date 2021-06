Tragedia all’alba sull’Autostrada A1 in provincia di Frosinone. Un uomo, la cui identità non è nota, è stato travolto e ucciso mentre camminava a piedi in carreggiata tra gli svincoli di San Vittore del Lazio e Cassino in direzione di Roma. Inutili i tentativi di soccorso è morto sul colpo, inevitabili le ripercussioni alla circolazione.

L'USCITA DI SAN VITTORE

Tragedia questa mattina sull'autostrada A1 dove un giovane uomo, poco prima dell'alba, è stato travolto è ucciso tra l'uscita di San Vittore del Lazio e il casello di Cassino in provincia di Frosinone. Secondo quanto riportato da diversi testimoni l'uomo, sprovvisto di documenti e la cui identità ancora non è nota, è stato travolto e ucciso mentre camminava a piedi, al centro della carreggiata dell'autostrada. Impossibile per gli automobilisti evitare l'impatto con l'uomo, vista anche la scarsa visibilità.

INUTILI I SOCCORSI, MORTO SUL COLPO

Sul posto sono giunti i soccorsi sanitari del 118 a bordo di un'ambulanza, che non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso. Il tratto di strada interessato è stato chiuso dalla Polizia Stradale di Cassino per rendere possibili le operazioni di soccorso e i rilievi del caso. Sul posto anche i vigili del fuoco. Aperto un fascicolo per capire come l'uomo sia finito in mezzo all'autostrada e risalire all'identità.

Cassino incidente sull'A1: code e deviazioni

Inevitabili le ripercussioni alla circolazione per l'incidente avvenuto all'altezza del chilometro 685 dell'Autostrada A1, con lunghe code che hanno raggiunto i tre chilometri in direzione della Capitale. Una situazione che ha portato Autostrade per l'Italia a consigliare in entrata verso Roma il casello di San Vittore, e in uscita provenendo da Napoli il casello di Caianello, per evitare di rimanere intrappolati nel traffico. La situazione sta ora tornando lentamente alla normalità, con la circolazione in ripresa.