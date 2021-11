NAPOLI. Volevano attaccare i tifosi ospiti, in quel momento in avvicinamento allo stadio Maradona, prima della partita NapoliLazio. Ma la pericolosa guerriglia è stata impedita dalle forze dell’ordine che proteggevano i due pullman con i biancocelesti a bordo e per cinque ultras partenopei, quattro della “Brigata Carolina” e uno di “Secco vive”, sono scattate le manette per i reati di resistenza a pubblico ufficiale e possesso o utilizzo di strumenti atti a offendere: bastoni chiodati per lo più.