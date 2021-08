Disperazione e sconcerto per la tragica morte di Samuele Freddi, figlio 20enne del noto pittore Francesco e di Paola Tonoli. Il decesso è avvenuto in casa: il giovane si sarebbe sentito male all’improvviso.

I soccorsi

Il padre ha lanciato l’allarme al 112 , i soccorsi sono giunti in pochi minuti a Manerba dove è atterrata l’eliambulanza.

Ma nonostante i disperati tentativi di rianimazione Samuele non ce l’ha fatta. Dai primi rilievi pare che Il decesso sia avvenuto per un arresto cardiocircolatorio, ma cosa lo abbia provocato al momento non è ancora del tutto chiaro.

La tragedia

Al momento non si esclude che la morte sia frutto dei postumi di un trauma cranico riportato in una caduta avvenuta poche ore prima del malore fatale. A sciogliere i dubbi saranno gli accertamenti medico-legali disposti dalla magistratura. In queste ore sarà effettuata l’autopsia. I rilievi del caso sono stati affidati ai carabinieri della Compagnia di Salò.

Un tuffo in mare, poi il malore improvviso: muore donna nel Napoletano

Una donna di circa 60 anni di origini straniere è stata trovata morta nelle acque antistanti il litorale di Torre del Greco.

Quando sono arrivate le forze dell'ordine, per la donna, sulla sessantina, con ogni probabilità di origine ucraina, non c'era più nulla da fare.

La dinamica

A costarle la vita secondo i primi rilievi un malore che l'ha colta quando era in mare.

A notare che qualcosa non andava, in mattinata, sono stati alcuni bagnanti presenti su una spiaggia libera a Torre del Greco.

Sul posto sono giunti gli agenti del locale commissariato e gli uomini della Guardia di Finanza.

Immediatamente è stata fatta arrivare un'ambulanza ma i sanitari non hanno fatto altro che constatare il decesso della donna.

Malore in spiaggia, morti due turisti in riva al mare

Un uomo di circa 70 anni è deceduto questa mattina in riva al mare di Bibione.

L'allarme è scattato verso le 11.30 quando il personale della spiaggia è intervenuto per tentare di salvare la vita di un uomo che era stato colto da malore.

Sul posto, in prossimità del tratto di spiaggia antistante l'hotel Bibione Palace, sono arrivati anche i sanitari del Punto di primo intervento.

Con loro anche l'elicottero del Suem atterrato nei pressi dello Zenith.

Nessun parente si è presentato

Purtroppo ogni sforzo non è servito a salvare l'uomo.

Dopo 5 minuti, a circa 30 metri di distanza, i soccorritori sono intervenuti per un altro bagnante colto da malore.

Si tratta di un 51enne tedesco, in vacanza con la famiglia, che è stato portato a riva. Anche per lui purtroppo non c'è stato modo di salvarlo.

