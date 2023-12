NAPOLI. Il periodo immediatamente precedente a Capodanno non è ancora arrivato e già si fa la conta dei feriti per l’esplosione dei botti. Sono nove, infatti, finora i casi che sono dovuti ricorrere alle cure dei medici e degli infermieri del Vecchio Pellegrini. Quattro sono minorenni provenienti da Quarto, dalla Basilicata e da Caserta. Tra i casi più gravi quello di un 72enne e di un pompiere che si è ferito accidentalmente mentre stava svolgendo il proprio lavoro. In otto dei nove casi si è dovuti intervenire chirurgicamente.