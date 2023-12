NAPOLI. Il processo di primo grado chiamato a fare luce sulle responsabilità in ordine alla sanguinosa “faida del Principino” entra nella fase clou e il gotha della camorra di Scampia e Secondigliano rischia una nuova stangata giudiziaria. Lo sa bene l’indiscusso capoclan Paolo Di Lauro, per il quale ieri mattina la Procura ha chiesto la pena dell’ergastolo. Ma pene di assoluta consistenza sono state invocate anche per gli altri ras, come Guido e Raffaele Abbinante, per i quali il pm ha chiesto 27 anni di carcere a testa.