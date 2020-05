NAPOLI. "Purtroppo ancora una volta dobbiamo registrare l'ennesima aggressione da parte del branco, un gruppo di bulli ha aggredito un ragazzino di appena 13 anni. Già altre volte mi sono rivolto alle Istituzioni per chiedere di intervenire quando accadono episodi così gravi. Questa volta io vorrei rivolgermi ai genitori di questa banda di imbecilli, codardi, fifoni, vigliacchi, perché soltanto così posso giudicare ragazzi che agiscono in gruppo contro un ragazzino. Cari genitori, capisco che a volte i nostri figli possano sfuggire alla nostra attenzione, ma vi prego, se nei filmati trasmessi in questi giorni avete individuato i vostri figli, di intervenire subito per il loro bene, perché non bisogna assolutamente sottovalutare questi atteggiamenti". Inizia così il lungo video postato da Patrizio Oliva, campione olimpico di pugilato nel 1980 e campione del mondo Wba nei superleggeri, postato ieri sera sulla sua pagina facebook commentando l'ennesima aggressione da parte di un gruppo di bulli a Napoli. "Il bullismo non è altro è la forma propedeutica della criminalità - aggiunge lo "Sparviero" - il criminale agisce alla stessa maniera, quando affronta una persona lo fa con un coltello, una pistola o spalleggiato da altri due, tre di loro, perché da solo o disarmato non è capace, così come il bullo. Ai genitori, dunque, dico di non sottovalutare questi atteggiamenti perché se un domani i vostri figli intraprendono la carriera criminale non date poi la colpa alla società. Fate capire loro che se intraprendono questa strada possono andare incontro al carcere o alla morte perché la criminalità uccide e se non se la prendono con loro, lo fanno con i familiari. Fategli fare sport, una grande scuola di vita dove si apprendono valori come il rispetto delle regole, lo spirito di gruppo, il senso di appartenenza, la solidarietà, il rispetto per l'avversario. Un buono sportivo sarà un buon cittadino".