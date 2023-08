NAPOLI. Allo shopping di prossimità, oltre alla dimensione della vicinanza, gli italiani associano soprattutto i concetti di tradizione, qualità e italianità, dimostrando il ruolo strategico dei piccoli negozi nella promozione delle eccellenze, della cultura e delle tradizioni delle comunità locali. È quanto emerge dalla nuova ricerca condotta da Sda Bocconi per American Express, leader mondiale nei servizi di pagamento, a sostegno di Shop Small, la campagna attiva su tutta l'Italia che mira a incoraggiare i Titolari di Carta a fare acquisti nei negozi di quartiere, una delle iniziative con cui American Express supporta le piccole imprese, portando ancora più italiani a riscoprire il meglio del commercio locale. Lo studio, che fa leva sull'approfondita conoscenza del centro di ricerca “Channel & Retail Lab” di Sda Bocconi, focalizzato sul monitoraggio costante delle dinamiche del commercio e dell'evoluzione dei comportamenti di acquisto dei consumatori, risponde all'obiettivo di American Express di comprendere e valorizzare le caratteristiche che portano i negozi di prossimità ad entrare nel cuore degli italiani. L'indagine condotta per American Express da Sda Bocconi ha messo in luce che il 40% degli italiani acquista almeno una volta alla settimana nei piccoli negozi, a dimostrazione della resilienza delle botteghe di quartiere. Per quanto riguarda lo shopping locale, si riscontra un maggiore peso sulla spesa delle famiglie per le categorie di ristorazione e benessere (rispettivamente del 53% e del 42%), valori che aumentano se si considera anche l'e-Commerce di piccoli negozi e produttori. Tra le città italiane coinvolte nella ricerca, la preferenza per i negozi di prossimità è più marcata a Napoli e a Venezia, dove rispettivamente il 54% e il 43% del campione intervistato acquista abitualmente presso piccoli negozi. Tra le diverse generazioni, la fascia più giovane ha riscoperto il fascino della bottega di quartiere: il 45% del campione tra i 18 e i 25 anni vi si reca settimanalmente, come gli over 60 (47%). Tra le persone giovani, oltre 1 su 3 acquista abitualmente anche da piccoli negozi e produttori online, rivelando come l'integrazione tra i due canali sia sempre più necessaria da parte dei merchant per fidelizzare questo segmento di popolazione.