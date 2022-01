NAPOLI. La condanna per associazione mafiosa diventa definitiva e, dopo il recente verdetto della Cassazione, per il ras della Torretta di Chiaia si riaprono le porte del carcere. Rosario Piccirillo, alias “’o biondo”, come riportato dal sito “Internapoli”, si è presentato spontaneamente a Secondigliano. I reati per i quali è stato condannato risalgono alla fine degli anni Novanta, ma la giustizia, seppur lentamente, ha comunque fatto il proprio corso e alla fine per lo storico capozona ecco che è arrivata la nuova tegola.