Un piede in politica e uno nel “sistema”. Tra i nomi degli indagati finiti in arresto ieri mattina spicca senz’altro quello di Gennaro Manetta, 45enne noto all’Arenaccia come “Maradona”, ritenuto dagli inquirenti che hanno lavorato al caso il nuovo gestore della cassa del clan Contini. Manette fino al 2021 faceva parte del consiglio della municipalità 3, un incarico istituzionale che non gli avrebbe impedito di coltivare “amicizie” a rischio.