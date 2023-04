NAPOLI. I ras dell’asse di camorra De Micco-De Martino, alleati dei Mazzarella di San Giovanni a Teduccio, starebbero cercando di approfittare della debolezza degli storici nemici De Luca Bossa per allargarsi ancora di più a Ponticelli. Lo dimostrerebbe l’incendio di un appartamento in via Franciosa nella disponibilità dei Casella, vicini al gruppo del lotto 0, avvenuto l’altra notte e presumibilmente doloso. Ma non solo: negli ultimi giorni sarebbero stati segnalati uomini armati in giro per il quartiere in sella a potenti motociclette.