NAPOLI. «Il museo della pizza esiste già da quando l’Apn, Associazione Pizzaiuoli Napoletani, presentò l’idea durante il primo Pizza Village al quale partecipò anche l’allora Sindaco di Napoli che lo tenne a battesimo tagliando il nastro» è una sottolineatura doverosa quella del presidente di Apn, Sergio Miccù (nella foto), ha tenuto a sollevare in replica alla proposta che la presidente del consiglio comunale di Napoli, Flavia Sorrentino, si accingeva a presentare per la creazione di un Museo della Pizza a Napoli.

«Da quel momento quindi - aggiunge Miccù - per anni abbiamo lavorato a reperire fotografie, suppellettili, attrezzature, utensili in modo che potesse davvero rappresentare la storia e l’evoluzione della pizza. Il marchio relativo al Museo della Pizza è già stato registrato. La dichiarazione del vicepresidente del Consiglio comunale, Flavia Sorrentino, apre nuove prospettive per la ripresa del dialogo dell’APN - che era stato avviato già in precedenza con il Comune di Napoli - anche con questa Amministrazione».

«Il museo già presentato e registrato dall’Associazione Pizzaiuoli Napoletani è stato anche aperto ai visitatori dal 22 al 24 maggio scorsi al TuttoPizza, in uno dei padiglioni della fiera, ottenendo anche un grande apprezzamento da parte della stampa».