Il Covid non lascia scampo e si è portato via altre due vite: un padre ed una figlia entrambi ricoverati per Coronavirus ma in due diversi ospedali in Puglia.

Il dramma è avvenuto ad Altamura, dove padre e figlia sono morti nel giro di poche ore, senza sapere l’uno dell’altra e senza potersi dare un ultimo saluto.

Le vittime

La donna si chiamava Angela Petruzzelli, ed aveva 45 anni, il papà Raffaele ne aveva 70.

Entrambi, stando alle news delle cronache locali, erano ricoverati da alcuni giorni nei reparti di Terapia intensiva di due ospedali diversi.

Ha perso la sua battaglia per prima la donna: Angela era sposata con un noto imprenditore del posto, e lascia due figli adolescenti.

La quarantacinquenne è morta nella notte tra venerdì e sabato scorso nell'ospedale Dimiccoli di Barletta.

Poche ore dopo si è spento il padre, che era ricoverato in terapia intensiva all'ospedale Fabio Perinei di Altamura.

Il dolore di parenti e amici

Messaggi di dolore si rincorrono sui Social: "Due vite spezzate da questo virus che non perdona"

Il dramma di questa famiglia ha colpito l’intera città

“Sono vicina a tutte le famiglie che vivono la sofferenza del Covid.

Rivolgo un pensiero ai nostri concittadini Raffaele e Angela, padre e figlia, altre due vite spezzate da questo virus che non perdona e ai familiari affranti dal dolore”,

ha scritto la sindaca Rosa Melodia, che al marito di Angela ha voluto esprimere il cordoglio dell’intera comunità.

La sindaca parla della famiglia di Angela e Raffaele come "bravissime persone, colpite da una tragedia ancora più grande perché hanno perso due persone che lasciano figli e nipoti adolescenti”.

E tanti i ricordi per questa giovane e dolce madre. “Una super donna, educata, brava, con il sorriso sempre stampato sul viso e un occhio di riguardo sempre per tutti", il post di una amica per ricordare la quarantacinquenne.