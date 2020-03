NAPOLI. «La situazione in Campania è quella di una regione che a sette giorni dall’inizio dei casi positivi ha raddoppiato il numero. Un andamento sostenuto, simile ad altri territori nei quali non c’è un focolaio e che viaggia a una velocità fortunatamente un poco più bassa delle zone cosiddette rosse». È l’analisi di Rodolfo Conenna, direttore sanitario dell’Azienda dei Colli, che traccia il quadro relativo all’emergenza Coronavirus.



Dottor Conenna, con l’avanzare dei casi si dice che qualcuno dei nuovi non sia più ricollegabile a precedenti contatti.

«Questa cosa non è confermata, nonostante le Asl stiano facendo un lavoro straordinario. Ma è noto anche scientificamente che la ricostruzione è efficace con un certo numero di casi. Al moltiplicarsi degli stessi le valutazioni sono ovviamente più complicate. Tra l’altro, non è nemmeno dimostrata ancora l’esistenza di un “paziente uno” campano. Non è facile da dirsi, e in questo momento comunque non è più significativo».



Il sistema campano, però, registra a quanto sembra una sostanziale tenuta.

«Su questi numeri sicuramente. Ma è un sistema che si prepara sia all’evoluzione che ci attendiamo sulla base della progressione che stiamo registrando, sia in caso di accelerazione».



Finora, però, gli interventi sono stati tempestivi.

«Sicuramente, e grazie, lo ribadisco, anche al grande lavoro delle Asl. Il metodo è quello di procedere a buoni isolamenti e tenere a casa un buon numero di persone positive con sintomi lie

vi, ricorrendo all’ospedalizzazione solo nei casi gravi. Bisogna continuare su questa strada, mantenendo a casa quelli che non hanno bisogno di supporto ospedaliero. Il Veneto, ad esempio, ha il 70 per cento dei pazienti domiciliarizzati e un 25 in ospedale».



Qual è il quadro dei ricoverati in Campania?

«Attualmente sono tutti quelli del Cotugno: quindi una ventina di ricoverati più quattro in Rianimazione e altrettanti sospetti».



L’altro giorno si è verificato il primo morto campano, aveva patologie pregresse…

«La stragrande maggioranza dei deceduti aveva almeno due patologie collegate, perciò si parla di morti “con” Coronavirus e non “per”. È un poco il meccanismo che si verifica con l’influenza che causa molti più morti in un anno. Le categorie a rischio, naturalmente, sono quelle già note: trapiantati, pazienti oncologici, immunodepressi, per sone affette da forte scompenso diabetico»



La regola, più volta ribadita da autorità sanitarie e politiche, è quella di non rivolgersi al servizio 118.

«Voglio ripeterlo anche io: se uno ha un problema per cui pensa di avere una patologia collegata al Coronavirus deve chiamare il medico di famiglia o al limite il numero verde. Ma mai il 118, perché si rischia di intasarlo per chi ne ha davvero bisogno, e men che mai recarsi di persona in un Pronto soccorso, in particolare al Cotugno. Il medico di base procederà con un triage telefonico farà le domande giuste per cercare di capire se si sia di fronte a un caso sospetto o meno. Le raccomandazioni sono quelle già note: tenere la distanza di un metro specie nei luoghi affollati, evitare qualsiasi assembramento e stare quanto più possibile a casa. Certe immagini, come quelle dei baretti dell’altra sera, destano sicuramente preoccupazione».