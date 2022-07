Lo scrittore Maurizio de Giovanni, colpito da un infarto nella notte tra il 12 e il 13 luglio, sta migliorando. La conferma arriva dal figlio Giovanni. «Ricevere così tanto affetto è una cosa bellissima e conferma che il mio papà è arrivato a tanti di voi per come lo conosciamo» scrive in un post sui social.

«Papà va lentamente migliorando e, visto che il suo cuore immenso ha deciso di fare un capriccio, non ci resta che ascoltare questo segnale, dandogli un po’ di riposo. Sperando che possa presto rientrare a casa, vale la pena appellarci a tutti voi, amate amiche ed amici, per chiedervi pazienza» continua.

«Ci scusiamo se rispondere a tutti voi può essere difficile, e vi chiediamo di manifestare il vostro enorme affetto in modo consapevole, soprattutto tenendo conto dell’aumento dei contagi. Tante chiamate possono affaticare e visite possono essere un rischio, almeno all’inizio. - conclude - Siete tutte persone colte ed innamorate e noi contiamo anche su di voi».