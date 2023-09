Mercoledì 6 settembre, dalle ore 14:30, Canale 21 trasmetterà in diretta i funerali di Giovanbattista Cutolo, il musicista 24enne ucciso all’alba del 31 agosto in piazza Municipio con tre proiettili esplosi da un ragazzo di 16 anni, per un motorino parcheggiato male.

La Celebrazione Eucaristica, nella Basilica del Gesù Nuovo in Piazza del Gesù, sarà presieduta dall’Arcivescovo di Napoli, Monsignor Domenico Battaglia, alla quale prenderanno parte numerose autorità, istituzioni, esponenti del mondo sociale, della cultura e della musica.

Canale 21 proporrà l’intera cerimonia in diretta per testimoniare la città, la regione ed il paese intero che si stringe intorno al dolore della famiglia Cutolo - Di Maggio che piange un figlio di Napoli.

In diretta mercoledì 6 settembre, dalle 14:30, su Canale 21. Visibile in Campania al 10 dgt, nel Lazio al 19 dgt e in streaming su canale21.it.