Visita al carcere minore di Nisida, a Napoli, struttura che ospita 48 reclusi, per il garante dei detenuti della Campania Samuele Ciambriello, che si è fermato a pranzare con i giovani ospiti del penitenziario. "L'atteggiamento della pubblica opinione verso il disagio minorile - sottolinea Ciambriello - è cambiato radicalmente in particolare per i minorenni che approdano alla violazione delle leggi e al crimine. Ma è mutata anche la considerazione dei giovani verso i reati che hanno commesso. Sono adolescenti a metà, con la morte nel cuore e una precarietà ai vari livelli: precarietà economica, assenza di cultura e precarietà affettiva". "Lo scopo di questa giornata - spiega - è stato quello di porre al centro dell'attenzione non il reato, bensì il minorenne, che è nello stesso tempo autore e vittima del reato, in quanto soggetto che sconta un'insufficiente, deviato o interrotto processo di socializzazione".