NAPOLI. Maurizio di Mauro, direttore sanitario del Pascale, è stato premiato con il Leone d'oro di Venezia per i suoi meriti professionali. A consegnare la pergamena il presidente Sileno Candelaresi ed il vicepresidente Vincenzo Schiavo. Sessantaquattro anni, napoletano, sposato con due figlie, una laurea in Medicina e Chirurgia, un passato recente di commissario e poi direttore generale della Seconda Università degli Studi di Napoli e dell'Azienda dei Colli, docente universitario, dalla primavera del 2020 componente dell'Unità di Crisi per l'emergenza Covid della Regione Campania, di Mauro si è distinto a livello internazionale per come, da direttore del Cotugno, ha saputo gestire la pandemia sin dai primi drammatici mesi del 2020. Fondamentale il suo ruolo nel binomio con il Pascale ai fini della sperimentazione della "cura Ascierto", il Tocilizumab.

«Un grande ringraziamento a tutta la Commissione del Leone d'Oro di Venezia per avermi conferito questo prestigioso premio, - dice Maurizio di Mauro - fonte per me di grande orgoglio, per l'attività professionale fino ad oggi svolta. Lo dedico alla mia famiglia e a tutti i collaboratori che mi hanno accompagnato in questi anni nel delicato compito di assicurare la salute pubblica».