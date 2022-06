Da quasi 30 anni Liliana de Curtis si è impegnata in una battaglia per dare un museo al “principe della risata" a Napoli. Aveva anche individuato la sede, nel palazzo dello Spagnolo, edificio barocco nel rione Sanità, chiedendo più volte al Comune di realizzare il progetto per esporre costumi, scritti e cimeli appartenuti al padre. Ma non è riuscita a portare a termine il progetto.

Un sogno che negli ultimi tempi è stato ripreso dalla figlia Elena. Parole di speranza sul futuro museo arrivano insieme al cordoglio del ministro della Cultura Dario Franceschini: «La scomparsa di Liliana de Curtis è un lutto per l'Italia e per il mondo del cinema. Non solo Napoli, ma tutto il paese perde un'indiscussa protagonista del panorama culturale che ha lavorato con amore e energia per tener viva la memoria di suo padre, l'indimenticabile Totò. Il Ministero è a lavoro per rendere concreta l'idea di una grande sede museale a Napoli capace di rendere onore e celebrare Totò, uno dei più straordinari, immensi artisti dell'Italia del Novecento».

«Oggi mi fai piangere, ma fino a ieri mi hai fatto sorridere - ha scritto la figlia Elena Alessandra Anticoli de Curtis in un messaggio di addio alla madre - La vita è fatta di opposti: gioia e dolore, vita e morte, sonoro e muto, giorno e notte. Sono due assi che si incrociano e in quel punto centrale é racchiusa l'essenza della vita:l'amore. Senza amore la vita perde il suo significato.Mentre scrivo sento il tuo respiro flebile e stanco, a breve questo respiro non lo udir più, ma mi pervaderà il sollievo, sollievo perché la tua sofferenza é terminata, apparterrai alla morte, sei diventa seria hai abbandonato le pagliacciate dei vivi».

Cordoglio è stato espresso dal sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi: «Con la scomparsa di Liliana de Curtis, Napoli e l'Italia intera perdono una straordinaria protagonista del panorama culturale. Ha tenuto viva la memoria di suo padre, l'indimenticabile Totò, ricostruendone vita e opere a beneficio di chi lo amava e lo ama tuttora. In tal senso è massimo lo sforzo dell'Amministrazione comunale e delle istituzioni nazionali affinché Totò possa avere presto il Museo che merita nel cuore della nostra città».

L'ex sindaco Luigi De Magistris ha detto: «Ho un ricordo affettuoso di Liliana de Curtis, con la quale decidemmo di realizzare nel 2017 la mostra su Totò in occasione dei 50 anni dalla morte del principe della risata. Sono vicino ad Elena e alla sua famiglia».