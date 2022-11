NAPOLI. A Dubai Bruno Carbone era stato localizzato da tempo e i carabinieri del Nucleo investigativo di Napoli che lo seguivano da quattro anni avevano perfino individuato il suo cane, registrato all’anagrafe locale degli animali a quattro zampe. Ma quando fu estradato l’amico e collega di malaffare Raffaele Imperiale, il 45enne narcos internazionale originario di Giugliano capì che negli Emirati Arabi non c’era più aria buona per lui e andò via, trasferendosi in Turchia.