La senatrice campana del Movimento 5 Stelle, Mariolina Castellone, celebra con grande soddisfazione la scelta dell’Istituto dei tumori Pascale di Napoli, che ha fatto partire l'assistenza domiciliare per i pazienti affetti da Covid-19 con l'uso di devices digitali: «Così apriamo le finestre sul futuro».

«L'Istituto Pascale ha dotato 50 pazienti affetti da Covid-19 di uno smart device per il monitoraggio clinico a distanza. Il dispositivo - rivela la senatrice Mariolina Castellone - somiglia ad un orologio da polso che in realtà è capace di trasmettere ai medici i dati di saturazione, temperatura corporea, frequenza cardiaca e respiratoria, ed effettuare finanche un elettrocardiogramma del paziente».

«Il progetto di ricerca - continua la senatrice campana del Movimento 5 Stelle - sarà man mano esteso e servirà ad assistere a casa, da remoto, i pazienti affetti da Coronavirus ma anche i malati oncologici dimessi che devono essere monitorati. I dati confluiranno in tempo reale su una piattaforma da cui un medico dedicato potrà conoscere e valutare l'andamento dei singoli pazienti».

Attraverso un post su Facebook, Mariolina Castellone ha commentato con soddisfazione la scelta dell'Istituto Pascale di Napoli, spiegando:

«È senza dubbio questa la direzione in cui dovremo muoverci, per potenziare il nostro SSN e renderlo efficiente, in relazione alle grandi sfide dei nostri tempi: la #telemedicina con l’uso di devices da remoto sarà il nostro grande alleato. Ci consentirà di rafforzare la rete territoriale, sgravando le strutture ospedaliere da ricoveri non necessari, e rappresenterà un valido strumento per costruire la storia digitale dei pazienti, il cosiddetto fascicolo sanitario elettronico, di cui si parla da 15 anni ma non ancora attuato, che renderà più efficiente il percorso diagnostico terapeutico e permetterà al medico autorizzato di visionare tutti i dati clinici del paziente.

Pensiamo ad esempio ai viaggi che i malati oggi sono costretti ad intraprendere per consultare uno specialista che si trova a centinaia di chilometri di distanza; con la telemedicina non sarà più necessario incontrare il medico di persona ne’ avere con se tutti gli esami effettuati e la cartella clinica quando ci si sposta perché sarà tutto digitale. E’ impensabile continuare a vivere in un mondo dove gli anziani, e in generale i pazienti cronici, corrano al pronto soccorso per qualsiasi necessità oppure affollino gli studi medici per ore.

La sanità del futuro guarda ad una assistenza sanitaria che abbia il suo primo gradino nella cura a domicilio delle fragilità attraverso la dotazione di strumenti tecnologici che non solo monitorano lo stato di salute, ma trasmettono anche un allarme a parenti e/o medici, in condizioni di pericolo o di sensibile variazione. Rafforzare la rete di cure domiciliari attraverso la telemedicina e le nuove tecnologie renderà più funzionale e meno oneroso il nostro SSN, e porterà l’assistenza più vicina al mondo del paziente senza sradicarlo dal suo quotidiano, con benefici anche in termini di efficacia delle cure e dei tempi di risposta.

Cominciamo finalmente ad investire in questa direzione, a trasformare i nostri ospedali in hub resi efficienti grazie all’uso dell’intelligenza artificiale, digitalizzati, collegati agli enti di ricerca o a centri dislocati in altre parti del paese o del mondo. Siamo nel momento di un passaggio epocale: è ora di spalancare le finestre sul futuro ed avere il coraggio di costruire il mondo che immaginiamo da tempo».