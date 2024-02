NAPOLI. Il Prefetto di Napoli, Michele di Bari, ha incontrato Felice Maurizio D’Ettore, presidente del Collegio del Garante nazionale dei diritti delle persone private della libertà personale e il componente Irma Conti, nominati dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella il 21 dicembre scorso.

Il Prefetto «ha formulato i migliori auguri di buon lavoro al Garante». «L’organismo è fortemente impegnato nei confronti delle persone sottoposte alla privazione della libertà personale e nella verifica del rispetto delle norme nazionali e delle convenzioni internazionali sui diritti umani ratificate dall’Italia. - si legge in una nota della Prefettura - È altresì molto attivo nella promozione di ogni utile forma di collaborazione con i garanti territoriali e con altre figure istituzionali competenti nella materia».

«L’azione del Garante si esplica non solo negli istituti di prevenzione e pena per adulti e per minori, ma anche nelle residenze per l’esecuzione della misura di sicurezza e nelle strutture sanitarie destinate ad accogliere le persone sottoposte a misure di sicurezza detentive, - prosegue la nota - nelle comunità terapeutiche e di accoglienza o comunque nelle strutture pubbliche e private dove si trovano persone sottoposte a misure alternative o alla misura cautelare degli arresti domiciliari nonché presso le camere di sicurezza delle forze di polizia, nei centri di permanenza e per tutte le questioni rilevanti delle persone immigrate».

Il Prefetto, il presidente e il componente del Collegio del Garante nazionale dei diritti delle persone private della libertà personale hanno concordato di avviare una proficua collaborazione, programmando a breve ulteriori riunioni di carattere istituzionale, anche rispetto a progettualità condivise.