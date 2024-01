Il Prefetto di Napoli, Michele di Bari, si è recato in visita presso l’isola di Ischia. È stato accolto dal Commissario Giovanni Legnini, Delegato per gli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei territori dell’Isola di Ischia il 26 novembre 2022, dal Sindaco di Casamicciola, Giuseppe Ferrandino e dai vertici e dai rappresentanti locali delle Forze dell’ordine.

È stato effettuato un sopralluogo nella zona Celario, interessata dagli eventi franosi che hanno causato la morte di 12 persone e, di seguito, si è svolto un incontro presso la sede comunale di Casamicciola, nella quale è intervenuto anche il Vice Presidente della Regione Campania, Fulvio Bonavitacola, in occasione della quale è stato fatto il punto sullo stato di attuazione degli interventi post sisma e post alluvione.

Successivamente, presso la sede della Struttura Commissariale di Ischia, alla presenza anche di tutti i sei Sindaci isolani, si è discusso dettagliatamente dell’attività per la messa in sicurezza del territorio e per la ricostruzione pubblica e privata.

Il Prefetto ha preannunciato la costituzione di un tavolo dedicato per concordare la prossima sottoscrizione di un protocollo d’intesa sulla ricostruzione, finalizzato ad una rapida e corretta esecuzione dei lavori nel rispetto della normativa antimafia - anche con verifiche più stringenti mediante forme di monitoraggio dei flussi finanziari e dei flussi di manodopera - nonché a garantire sicurezza e legalità nei cantieri edili, con il contrasto al lavoro irregolare in tutte le sue diverse forme. Ha evidenziato altresì che sull’isola si è registrato un forte calo dell’indice di delittuosità grazie all’attività delle Forze dell’ordine che continuano a profondere un impegno costante nella prevenzione e contrasto ad ogni forma di illegalità. Massima è la sinergia di tutte le istituzioni per garantire ai cittadini la vicinanza dello Stato sul territorio e la continuità dell’erogazione di risorse dedicate.

Nell’ottica di garantire la sicurezza del territorio, ha sottolineato altresì l’importanza di organizzare sull’isola un’esercitazione di protezione civile, d’intesa con la Regione Campania, che coinvolga l’intera cittadinanza.

Il Commissario Legnini ha sottolineato la necessità di fare fronte comune contro qualsiasi tentativo di infiltrazione criminale, creare sicurezza per la popolazione e per il territorio e assicurare i necessari finanziamenti per garantire la continuità delle opere in atto, al fine di consolidare la fiducia dei cittadini nelle istituzioni.