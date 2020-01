«Occorre capovolgere la narrazione che di Napoli viene fatta a livello nazionale, cioè un racconto basato sulle cose negative e sulle difficoltà. Io so che c'è anche un'altra realtà» ha spiegato. «Non bisogna però voltare lo sguardo rispetto alle cose negative: la criminalità non deve essere più il problema centrale della città, ma un fenomeno da contenere e da reprimere» ha continuato. Per Valentini «non servono leggi nuove per fare passi avanti, ma un radicale efficentamento della macchina pubblica». «Tutta la macchina pubblica può funzionare meglio facendo sì che le istituzioni si parlino e funzionino strumenti di raccordo, di coordinamento perché le istituzioni giocano tutte la stessa partita», ha aggiunto il neo prefetto, spiegando «che è la partita della protezione, dell'interesse dei cittadini e della garanzia dei diritti che sono nella Costituzione».