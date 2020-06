NAPOLI. In diretta su Radio Crc, è intervenuto Claudio Santangelo, primario di ginecologia del Cardarelli di Napoli: "Gli attacchi alla sanità italiana, specialmente quella del Sud, sono di moda nell'ultimo periodo, non sapendo che la nostra è una delle sanità migliori al mondo; basti pensare agli Stati Uniti, dove, se un bambino non ha i soldi per pagare le cure per il diabete, può soltanto morire. C'è stato un momento in cui, a causa della mancanza strutturale dovuta al commissariamento degli anni scorsi, ci siamo trovati in seria difficoltà, ma abbiamo fatto delle cose straordinarie per non raggiungere il collasso. Vedere un attacco, sopratutto su questi temi, che dovrebbero essere, invece, motivo di orgoglio, per noi è stato uno shock", "è come se ci fosse voglia di rimettere la Campania al suo posto di vittima sacrificale e rimettere altre regioni alla testa del Paese: questa non è una competizione, l'italia deve essere unita e se qualcuno ha fatto meglio di altri bisogna riconoscerlo e prendere esempio per migliorare".