NAPOLI. Antonio Prinno, il boss dell’omonimo gruppo criminale che ha la sua base operativa nella zona di Rua Catalana, non è più detenuto in Marocco. Da pochi giorni Antonio Prinno è detenuto in Italia: è stato trasferito nel carcere di Rebibbia. Prinno venne arrestato nel marzo scorso in Marocco: si era trasferito con la moglie e il figlio di 14 anni in un casale in campagna di Ourika, località nei pressi di Marrakech. Moglie e figlio l’avevano raggiunto sei mesi prima della cattura.