POLLENA TROCCHIA. Il Vesuvio trema proprio nell’approssimarsi dell’80esimo anniversario dall’ultima eruzione vulcanica, che risale al marzo del 1944. Ieri sera, alle ore 19,08, le popolazioni dell’area vesuviana tra Volla, Pollena Trocchia, Somma Vesuviana, San Giorgio a Cremano, Portici, Ponticelli e Poggioreale ma anche in diversi quartieri di Napoli, la gente è scesa in strada in seguito a una scossa tellurica localizzata alle pendici del monte Somma, cioè alle spalle del Vesuvio.