I Carabinieri della compagnia di Casoria hanno denunciato a piede libero per imbrattamento un 19enne incensurato, studente universitario presso la facoltà di Ingegneria aerospaziale, sorpreso a imbrattare il muro della Caserma di Casoria con una bomboletta spray. Il giovane ha scritto "Giove", probabilmente la sua firma da writer. I Carabinieri lo hanno notato dalle telecamere di videosorveglianza e lo hanno subito rintracciato poco distante, con la bomboletta spray ancora in tasca. Il 19enne ha spiegato che non voleva offendere i Carabinieri credendo di scrivere il suo "messaggio" sulla parete di una scuola.