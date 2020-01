CASORIA. A Casoria i carabinieri della sezione radiomobile della locale compagnia insieme ai vigili del fuoco hanno salvato due anziani da un incendio propagatosi nella loro abitazione. I coniugi erano in casa quando è divampato l'incendio - nato probabilmente per un guasto alla stufa - e non si erano accorti di nulla perché dormivano. I carabinieri e i vigili del fuoco sono saliti al 5° piano. L'anziana donna è riuscita ad aprire la porta blindata dalla quale fuoriusciva il fumo e i militari l'hanno messa in salvo prestandole le prime cure. Entrati nell'abitazione hanno trovato l'uomo privo di sensi e riverso a terra ma sono riusciti a portarlo fuori l'appartamento. Incolume anche il cane dell'anziana coppia: i carabinieri hanno salvato anche lui. I vigili del fuoco hanno domato le fiamme e l'appartamento è stato dichiarato temporaneamente inagibile. Per la donna - trasportata in ospedale - 10 giorni di prognosi mentre più grave (ma non in pericolo di vita) l'anziano che ha riportato ustioni al volto e alle mani guaribili in 30 giorni.