Un trentenne e' morto nell'incendio che nella tarda serata di venerdi' ha completamente distrutto un appartamento a Cinquefrondi, in provincia di Reggio Calabria.

Per cause in corso di accertamento, le fiamme hanno avvolto in brevissimo tempo tutti gli arredi sviluppando una densa coltre di fumo e non lasciando scampo al giovane rimasto intrappolato nella propria camera da letto.

Le squadre dei vigili del fuoco di Polistena, Palmi e Siderno sono prontamente intervenute con 4 automezzi, evitando che le fiamme si propagassero alle abitazioni adiacenti e al resto dell'immobile, ma per il trentenne non c'e' stato nulla da fare.