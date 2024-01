Nicola Oddati va agli arresti domiciliari. Nei confronti dell'ex componente della direzione nazionale del Pd e dirigente della Regione Campania il giudice delle indagini preliminari ha concesso una riduzione della misura cautelare. Oddati era in carcere dal 15 gennaio scorso nell'ambito di un'indagine relativa a presunti illeciti nell'assegnazione di appalti a Pozzuoli, uno dei quali nel Rione Terra, per la realizzazione di una struttura turistico-alberghiera. In particolare il gip del Tribunale di Napoli - si aggiunge - ha accolto la richiesta di sostituzione della misura cautelare in carcere avanzata nel corso dell'interrogatorio di garanzia di Oddati dai suoi difensori, gli avvocati Paola Balducci e Vittorio Giaquinto. Secondo quanto si è appreso Oddati chiarito la sua posizione e sottolineato di essere legato da rapporti di amicizia con l'imprenditore edile al centro dell'inchiesta, e di non essere al corrente delle sue attività.