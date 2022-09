Un poliziotto in servizio presso la Questura di Napoli ha perso la vita nella serata di ieri sulla Statale 158 in territorio di Colli al Volturno, paesino della provincia di Isernia. Secondo la prima ricostruzione ha perso il controllo della sua motocicletta, probabilmente per la strada bagnata dalla pioggia, all'ingresso del paese. Con lui viaggiava il figlio, anche lui poliziotto, rimasto ferito ma non in gravi condizioni, trasportato in ambulanza all'ospedale. La Statale 158 è rimasta chiusa alcune ore per consentire i rilievi dei carabinieri. Il traffico è stato deviato su arterie secondarie.