Incidente mortale la notte scorsa ad Acerra. Sono due le vittime di uno scontro tra due auto, che ha coinvolto un'intera famiglia che era a bordo di una utilitaria. I genitori sono morti. I due bambini sono rimasti gravemente feriti e sono stati trasportati in codice rosso presso l'ospedale pediatrico Santobono di Napoli, dove sono attualmente ricoverati in terapia intensiva e in prognosi riservata.

L'incidente è avvenuto stanotte in via Volturno. Sul posto, attorno all'una di notte, sono arrivati gli agenti della Polizia di Stato del commissariato di Acerra, che indagano sulla vicenda.

Sono intervenuti anche i carabinieri del nucleo radiomobile di Castello di Cisterna, i vigili del fuoco e il personale sanitario del 118.