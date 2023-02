NAPOLI. Due accertate nell’ultima settimana, altre probabilmente compiute con pistole a tamburo o salve per non lasciare tracce, altre ancora frutto di immaginazione derivante dalla paura. Di certo però l’incubo delle stese è tornato ai Quartieri Spagnoli, dove un paio di bande di giovani e giovanissimi, non si sa se collegate direttamente o indirettamente ai clan storici, si sarebbero affacciate sulla scena malavitosa. Al punto che una fonte qualificata delle forze dell’odine arriva a dire che «quasi tutte le notti c’è una segnalazione di colpi d’arma da fuoco».