La Polizia ha eseguito un'ordinanza di misure cautelari emesse dal gip di Napoli, su richiesta della Procura partenopea, nei confronti di 10 persone, 9 destinatarie della misura della custodia cautelare in carcere e una dell'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria, gravemente indiziate di appartenere a un'associazione finalizzata al compimento di furti aggravati e di ricettazioni. Le indagini sono scaturite dall’arresto, il 27 aprile 2020, di quattro persone di etnia rom ritenute responsabili della morte dell’agente scelto della Polizia di Stato Pasquale Apicella, deceduto a Napoli a seguito del violento impatto con un’auto rubata guidata dagli stessi che scappavano dopo una tentata rapina in una banca.

A seguito dello sviluppo delle indagini della Squadra Mobile di Napoli e del Compartimento della Polizia Stradale per la Campania e la Basilicata, si è ricostruita l’esistenza di un gruppo criminale composto prevalentemente da soggetti di etnia rom residenti nel campo nomadi "Ponte Riccio" in Giugliano in Campania, dedito in particolare a furti di auto in sosta nei centri commerciali e stazioni di servizio nelle province di Napoli e Caserta. Dalle indagini è emersa una rigida ripartizione dei ruoli tra i membri dell’organizzazione: nello specifico, oltre a coloro che compivano materialmente i furti, vi erano altri componenti incaricati di effettuare i sopralluoghi nelle zone individuate, altri dediti al reperimento dei veicoli da utilizzare in occasione dei furti nonché al potenziamento dei relativi motori; altri ancora si occupavano delle successive attività di ricettazione.