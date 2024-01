«La mia più forte e convinta solidarietà ad Anna Procida, infermiera dell’ospedale di Castellammare di Stabia, vittima di una inaccettabile e violenta aggressione che deve essere fermamente condannata e perseguita» ha dichiarato il Ministro della Cultura, Gennaro Sangiuliano. «Questi fatti negli ospedali campani, purtroppo, avvengono da un decennio e sono il frutto perverso di un sistema marcio e al collasso. Non io, ma autorevoli studiosi ammettono che la sanità in Campania, nonostante medici e personale paramedico di prim’ordine, sia un diritto negato. I medici e gli infermieri campani sono eroi che lottano ogni giorno in un contesto degradato. A loro tutta la stima. Ora si invocano i posti di polizia nei presidi sanitari. Ben vengano. C’è da chiedersi perché in 8 anni non siano stati messi, perché non si bandiscano concorsi per rafforzare gli organici e perché non venga varato un nuovo piano di edilizia ospedaliera per riqualificare le strutture sanitarie».