NAPOLI. L’estate è ormai prossima, i livelli di contagio da Covid sono più bassi e c’è un po’ di respiro per uscire maggiormente di casa. Così il traffico cittadino aumenta a dismisura. Peccato, però, che in una delle aree più centrali della città, la viabilità è ormai impazzita. Non bastava la chiusura della galleria Vittoria, che da mesi penalizza l’area del lungomare, nella giornata di ieri un altro tunnel cittadino è stato chiuso. Si tratta della galleria Quattro Giornate che da Piedigrotta porta a Fuorigrotta.