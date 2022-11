Attivisti da tutta Italia si sono riuniti a Napoli, in Piazza Garibaldi, da dove è partito il corteo "Insorgiamo": la presenza è stimabile attorno alle 10mila persone. La manifestazione promossa contro la guerra in Ucraina, l'inflazione, e per le politiche per l'ambiente, vede alla partenza diverse organizzazioni locali come il movimento 7 Novembre di Napoli assieme ad altri come il 167 Scampia: gruppi di disoccupati, associazioni studentesche, sigle della galassia antagonista. Ma sono migliaia gli attivisti giunti da tutta Italia, in particolare da Firenze, Milano, Pavia, Piacenza, Roma e dalle Marche. Alla manifestazione hanno aderito anche gli ambientalisti di Friday for Future. Ad aprire il corteo uno striscione: "Non paghiamo guerra, carovita e disoccupazione".