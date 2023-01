Una protesta contro il governo nel Napoletano per il mantenimento del reddito di cittadinanza ha richiesto l'intervento dei carabinieri. A Torre del Greco i militari dell'Arma della locale compagnia stanno smantellando in via Fontana, al civico 2, una struttura animata installata sulla facciata di un'abitazione. La struttura raffigura un albero di Natale sul quale sono posti il presidente della Repubblica, il presidente del Consiglio e altri componenti del governo ognuno di questi all'interno di un water. Il meccanismo della struttura e' automatico. Su tutto campeggia la scritta "Il reddito di cittadinanza non si tocca". Anche i vigili del fuoco sono impegnati per lo smontaggio. Il proprietario dell'abitazione, un 57enne, sara' denunciato per vilipendio delle istituzioni.