Insulta la moglie e pretende soldi, poi le incendia i vestiti. È accaduto a Cimitile, Napoli, la notte scorsa quando un uomo ubriaco di 54anni, alza la voce, insulta e minaccia la moglie, vuole soldi. La donna è terrorizzata perché è già successo altre volte, è stata presa a schiaffi. Asseconda il marito e gli consegna i soldi, poi scappa di casa e si reca dai Carabinieri. Intanto il 54enne è fuori di sé. Distrugge tutto quello che in casa gli capita a tiro, mobili, piatti.

Nessuna camera viene risparmiata. Anche alcuni abiti della donna. Quelli li brucia, rischiando di incenerire l'intera palazzina. I militari non ci mettono molto e lo trovano ancora in un appartamento ormai in subbuglio. L'uomo viene arrestato per maltrattamenti, estorsione e danneggiamento a seguito di incendio. Ora è in carcere, in attesa di giudizio.