NAPOLI. Chiude L'Antica Pizzeria da Michele in piazza della Repubblica, a Milano. In una nota di Palazzo Marino, si spiega che «a seguito dell'interdittiva antimafia adottata dal Prefetto di Milano nei confronti della società “Fornace Milano Srl" con sede legale in piazza della Repubblica 27, l'Unità Annonaria della Polizia locale del Comune di Milano ha notificato in data odierna il provvedimento di revoca della licenza commerciale al pubblico esercizio con insegna “L'Antica Pizzeria da Michele"». L'istruttoria che ha portato alla chiusura dell'attività «è stata curata dalla Questura di Milano».