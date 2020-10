Aveva il gomito destro fortemente deformato a causa di una brutta frattura in età pediatrica. La deformità, nata da una profonda compromissione della cartilagine di crescita, ha modificato gravemente la morfologia del braccio impedendo al giovane di 16 anni F. di compiere anche i gesti più semplici. L’intervento che ha “raddrizzato” il braccio di F. è stato eseguito all’Istituto Ortopedico Rizzoli di Bologna nel giugno scorso dall’equipe della Chirurgia della Spalla e del Gomito diretta dal dottor Roberto Rotini, che per affrontare una situazione altrimenti troppo complessa ha applicato una tecnica chirurgica innovativa sviluppata con la start up biomedicale napoletana E-LISA.

“Di fronte a una compromissione così grave del gomito, che si era deformato su più piani, era impossibile eseguire in modo tradizionale l’intervento di osteotomia, che attraverso l’asportazione di un cuneo d'osso lo riporta alla posizione normale - spiega Rotini. - L’intervento è stato realizzato grazie a una pianificazione preoperatoria ‘computer assisted’, che ci ha permesso di definire le linee di taglio da seguire per correggere su diversi piani l'osso deformato. Dopo una simulazione virtuale della tecnica il team di E-LISA ha realizzato strumenti ad hoc da utilizzare in sala operatoria, pezzi unici stampati in 3D senza i quali non sarebbe stato possibile operare.”

Il primo passo è stata la tac del gomito deformato e di quello sano per progettare il percorso chirurgico con il supporto di un modello informatico: una successione di piccole asportazioni di tessuto dall’osso, calcolate per arrivare alla possibilità di ruotare l’omero di circa sessanta gradi e per ripristinare l’anatomia normale della parte terminale dell'omero. “Con lo stesso modello di calcolo avanzato abbiamo progettato specifiche ‘guide’ di taglio - continua Rotini - che sono state indispensabili in sala operatoria: applicandole sull’osso, hanno consentito di eseguire incisioni perfette su più piani benché molto piccole. Molto utile è stato anche simulare l’intervento su un modello stampato in 3D che riproduceva fedelmente l’anatomia alterata del gomito, passaggio intermedio tra la pianificazione virtuale e la sala operatoria.”

A tre mesi dall’intervento, il braccio destro di F. è tornato a funzionare correttamente, riportandolo dopo quasi dieci anni a una vita del tutto autonoma e normale.

“La soluzione di questo difficile caso– commenta il CEO e Founder di E-LISA, Fabrizio Fiorentino – ci ha reso particolarmente fieri perché il giovane paziente ha trascorso una vera odissea alla ricerca di qualcuno disposto a trattare la grave deformità. Siamo molto soddisfatti per aver contribuito al buon esito dell’intervento chirurgico prospettando al giovane una vita normale e siamo felici di aver collaborato con il dott. Rotini e la sua equipe che ha avuto il coraggio di affrontare un caso estremamente complesso. L’obiettivo del nostro progetto è proprio questo: essere di supporto ai chirurghi nei casi più difficili e ad oggi possiamo vantare una profonda esperienza nel campo grazie ai numerosi casi risolti con le nostre tecnologie.”

“E’ stata una grande emozione vedere l'eccezionale risultato dell'intervento – afferma Livia Renata Pietroluongo, direttore dell’ingegneria di E-LISA - Abbiamo progettato questo intervento nei minimi particolari, abbiamo fatto diverse simulazioni, sia virtuali che tangibili, per essere sicuri del risultato. L'omero del paziente presentava un valgismo di circa 60° e una intrarotazione di circa 30° e ristabilire ad occhio la sua posizione anatomica non sarebbe stato assolutamente banale, forse impossibile. Grazie alle nostre tecniche innovative è stato possibile realizzare un medical device adatto per il paziente che ha fornito al chirurgo una guida per effettuare tagli estremamente precisi, indispensabili per ottenere il miglior risultato. L'ingegnerizzazione degli interventi chirurgici costruiti ad hoc per i pazienti sarà l'unica strada percorribile per diminuire la possibilità di effettuare errori in sala operatoria”.

E-LISA è una start-up napoletana fondata cinque anni fa e cresciuta nell’incubatore di Campania New Steel, a Città della Scienza. Nata da un’idea e dall’esperienza del prof. Raffaele Russo, chirurgo ortopedico di chiara fama, con il dr. Fabrizio Fiorentino, imprenditore in tema d’innovazione digitale e l’ing. Livia Renata Pietroluongo, esperta di biomeccanica dei tessuti, ad oggi vanta importanti pubblicazioni scientifiche nel settore dell’ingegneria biomedica legata all’ortopedia e distribuisce prodotti e servizi innovativi basati su tecnologie 3D per la medicina personalizzata. La start-up, supportata dal gruppo del Pineta Grande Hospital, oltre alla realizzazione di pianificazione pre-operatorie virtuali per la chirurgia ortopedica e alla realizzazione di guide chirurgiche in materiale biocompatibile tramite stampa 3D, sta lavorando ad un software che rivoluzionerà la gestione delle fratture delle grandi articolazioni. Il software riuscirà, analizzando la Tac del paziente, a migliorare la diagnosi e ad effettuare una pianificazione pre-operatoria automatica personalizzata.