Siglato il protocollo d'intesa tra Comune di Napoli e Fs Sistemi Urbani per la stazione Bayard: un progetto di valorizzazione per lo storico scalo ferroviario e delle aree adiacenti. Saranno cedute al Comune le aree su cui sono state realizzate strade e scuole. L'intesa è stata sottoscritta da Umberto Lebruto, amministratore delegato di Fs Sistemi Urbani, società capofila del polo urbano del Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, anche in qualità di procuratore per Ferrovie dello Stato Italiane, e dal dirigente dell'Area Patrimonio del Comune, Vincenzo Brandi. Presenti il sindaco partenopeo, Gaetano Manfredi, il procuratore della Repubblica, Nicola Gratteri e il procuratore aggiunto Pier Paolo Filippelli, il sostituto procuratore Vincenzo Piscitelli e il chief Corporate Affairs del Gruppo FS Italiane Massimo Bruno. L'accordo giunge al termine di "una fase di confronto con le società coinvolte e rientra in un percorso avviato dal Comune con la procura della Repubblica di Napoli al fine di assicurare, anche con il coinvolgimento della Soprintendenza, la più ampia tutela al patrimonio culturale della città". L'obiettivo è "porre fine ad una situazione di incertezza nata a seguito alla consegna al Comune dell'area compresa tra corso Garibaldi, via Enrico Cosenz e via Santa Maria delle Grazie a Loreto, avvenuta nel dicembre del 1978 in vista del formale acquisto. Nonostante il pagamento di un anticipo sul prezzo di vendita, il passaggio di proprietà non è mai stato formalizzato. Nel tempo, il Comune di Napoli e il Commissariato di Governo per le opere di edilizia scolastica hanno provveduto a realizzare numerosi interventi costruendo, in particolare, scuole e strade di collegamento. Nell'immobile che un tempo ospitava la stazione della prima linea ferroviaria d'Italia hanno trovato sede gli uffici della II Municipalità. In via Cosenz, invece, è stato realizzato l'impianto sportivo polivalente denominato "Villagiochiamo". Con l'accordo sottoscritto oggi si avvia l'iter per l'acquisto, da parte del Comune, delle aree di sedime su cui sono state realizzate le strade e le scuole al servizio dei quartieri Vicaria, Mercato, Pendino, San Lorenzo. L'Amministrazione comunale verserà 1.405.470,79 euro.

La stazione Bayard, non oggetto della compravendita, verrà restituita a FS Sistemi Urbani. Il passaggio avverrà entro il 31 marzo prossimo in maniera da consentire al Comune il trasferimento degli uffici ubicati all'interno dell'immobile, in particolare quelli della II Municipalità al fine di garantire la continuità alla fornitura dei servizi al cittadino. FS Sistemi Urbani effettuerà i lavori di messa in sicurezza e realizzerà un progetto di tutela e valorizzazione dello storico complesso facente parte della Napoli-Portici, la prima linea ferroviaria italiana realizzata nel 1834. Anche l'impianto sportivo "Villagiochiamo" sarà restituito a FS Sistemi Urbani con l'impegno di mantenerne la destinazione a finalità pubblica. Per questo il protocollo prevede l'impegno da parte delle due società di concederlo in comodato d'uso gratuito al Comune quando i lavori di messa in sicurezza della stazione Bayard lo consentiranno. "L'episodio che ha portato al sequestro della stazione Bayard - ha spiegato il sindaco Manfredi - ci ha consentito di scoprire una situazione paradossale, nel senso che dal 1978 il Comune ha realizzato una serie di infrastrutture e servizi su delle aree che non erano sue. Con grande fatica abbiamo dovuto ricostruire una vicenda che oramai risaliva a quasi 40 anni fa. Grazie alla disponibilità di Ferrovie abbiamo rimesso in ordine tutto. La stazione Bayard ritorna nella disponibilità di Ferrovie con l'impegno di un restauro finalizzato all'inserimento nel sistema museale legato a Pietrarsa, diventando un punto importante anche per la valorizzazione turistica dell'area", ha concluso.