NAPOLI. Le intercettazioni ambientali non erano utilizzabili, o almeno non lo erano nei termini previsti dalla Procura in sede di decreto, e l’inchiesta sul sistema di riciclaggio del clan Lo Russo perde un altro, ennesimo tassello. I giudici della Terza sezione della Corte d’appello di Napoli hanno assolto per non aver mai commesso il fatto il noto imprenditore Bruno Potenza e il coimputato Maurizio Di Napoli.