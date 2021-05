Addio al piccolo Giole, il bimbo di soli 7 anni che giovedì 6 maggio era stato investito mentre attraversava le strisce pedonali in via degli Alpini a Merate. Il bambino, residente nella vicina Cernusco Lombardone, era in compagnia della madre Jenny, 38 anni, e della sorella Giorgia, 12 anni, colpite meno duramente rispetto al piccolo.

Gioele era stato portato subito presso l'ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo.

La tragedia

Il piccolo che viveva nella vicina Cernusco Lombardone, era con la mamma Jenny, 38 anni, e la sorella Giorgia, 12 anni, colpite meno duramente rispetto alla vittima.

Subito sono intervenuti sul posto i soccorsi per Gioele, che era stato trasportato a Bergamo per le cure.

Le indagini e la denuncia

La tragedia, allora sfiorata, si è concretizzata a dopo cinque giorni . L'episodio era accaduto dopo le 16 davanti alla Caserma dei Vigili del Fuoco, successivamente intervenuti per portare l'intervento di primo soccorso: un cittadino pakistano 38enne residente a Carnate (Monza e Brianza), è stato denunciato dopo i rilievi eseguiti dai Carabinieri e dalla Polizia Locale.

Dalla centrale operativa di Areu erano stati inviati sul posto diversi mezzi: le ambulanze della Croce Bianca di Merate e dei Volontari di Cornate, un'automedica e l'elicottero alzatosi in volo dal Sant'Anna di Como. La bimba di 12 anni era stata condotta al "Manzoni" di Lecco in codice giallo per un trauma alla schiena, mentre la madre al "Mandic" Merate per policontusioni (codice verde). Nessuna ferita, invece, per l'automobilista.

Sangue sulla strada, muoiono in un incidente frontale due 20enni. Grave fratellino 16enne

Tragedia sulla strada. Un grave incidente stradale si è verificato intorno alle 22.30 di ieri sull’Aurelia Bis tra Alassio e Albenga.

Nell'impatto hanno perso la vita Marco Parascosso ed Emanuele Albanio che avevano 19 e 23 anni.

Uno viveva ad Alassio e l'altro a Bagnasco (Cuneo). I due ragazzi guidavano una Ford Fiesta e una Citroen C3. A bordo della vettura di Parascosso c'era anche Davide, il fratellino di 16 anni.

L'adolescente è rimasto gravemente ferito ed è stato ricoverato presso l'ospedale Santa Corona. Il suo bollettino medico resta attualmente riservato.

La dinamica

Secondo quanto riscontrato , due auto (una Fiesta proveniente da Alassio e diretta verso Albenga e una C3 in viaggio sulla corsia opposta) si sarebbero scontrate frontalmente all’altezza di Villanova d’Albenga, poco prima della galleria situata all’ingresso di Alassio.



Una terza auto, che seguiva la Fiesta e procedeva anch’essa da ponente verso levante, sarebbe rimasta coinvolta ma in maniera piuttosto lieve.

I soccorsi

Sul posto sono giunte due ambulanze della croce bianca di Albenga e l’automedica del 118 insieme ai vigili del fuoco, alla Polstrada e alla Polizia di Stato.