Il tavolo convocato oggi al ministero del Lavoro sulla vertenza dei 155 lavoratori Ipercoop di Afragola "si e' chiuso con un importante risultato: la proroga della cassa integrazione, scaduta il 31 dicembre scorso, fino a luglio 2024". Ad annunciare l'importante novita' e' la deputata del M5s Carmela Auriemma. "E' certamente un passo avanti per questi lavoratori e le loro famiglie, ma non basta - ha dichiarato Auriemma -. Nei giorni scorsi ho inviato al ministro Urso una lettera chiedendo l'apertura di un tavolo al Mimit dove coinvolgere le rappresentanze sindacali, i potenziali investitori e la proprieta' dell'immobile per favorire l'individuazione di una soluzione che determini la rivitalizzazione del sito commerciale e, di conseguenza, il mantenimento dei livelli occupazionali. Sull'apertura dello stesso tavolo, il ministero di via Veneto si era detto disponibile il 12 gennaio scorso rispondendo alla Camera proprio a una nostra interpellanza. Ora si passi dalle parole ai fatti", ha concluso.